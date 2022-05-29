Карим Бензема: «Очень хотел бы, чтобы Мбаппе реализовал мечту и сыграл за «Реал» со мной. Но он выбрал «ПСЖ», это надо уважать»

высказался об отказе от перехода в .

– Я бы очень хотел, чтобы он смог реализовать мечту и сыграть за «Реал» вместе со мной. Сейчас он выбрал , мы должны уважать это. Мбаппе молод, на нем лежит большая ответственность, так что это его выбор.

Сейчас это игрок «ПСЖ», и мы с удовольствием сыграем за сборную вместе.

Нет, я не разочарован, потому что у каждого есть возможность сделать выбор. Я не разочарован, а счастлив. Надеюсь, Мбаппе сможет добиться хороших результатов.

– Будут ли у этого решения последствия для вашей дружбы?

– Нет, ни в коем случае. Мы хорошие друзья, – сказал форвард после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

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