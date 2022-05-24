Бензема о решении Мбаппе: «Я не злюсь, но сейчас не время говорить о мелочах. В субботу финал ЛЧ»

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Карим Бензема отреагировал на решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Французский нападающий мог перейти в «Реал», за который выступает Бензема, но в итоге продлил контракт с парижанами до 2025 года.

«В субботы мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить об этих мелочах. Предпочту промолчать, но я не злюсь.

Могу просто сказать, что я сосредоточен на финале Лиги чемпионов, который важнее, чем что-либо еще», – сказал нападающий мадридского клуба.

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