Бензема о решении Мбаппе: «Я не злюсь, но сейчас не время говорить о мелочах. В субботу финал ЛЧ»

отреагировал на решение остаться в .

Французский нападающий мог перейти в , за который выступает Бензема, но в итоге продлил контракт с парижанами до 2025 года.

«В субботы мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить об этих мелочах. Предпочту промолчать, но я не злюсь.

Могу просто сказать, что я сосредоточен на финале Лиги чемпионов, который важнее, чем что-либо еще», – сказал нападающий мадридского клуба.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам