Брат Матипа: «Организация перед стадионом недостойна финала ЛЧ! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети, – опасно!»

Брат Жоэля Матипа раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов в Париже.
Начало матча между «Реалом» и «Ливерпулем» отложено уже на 36 минут.
Зрители не могут попасть внутри стадиона «Стад де Франс», перед которым создались огромные очереди.
Марвин Матип, брат защитника «Ливерпуля», пытался пройти на стадион, но ему вместе с семьей пришлось укрываться в ближайшем ресторане от применяемого слезоточивого газа. При этом отмечается, что жена Марвина беременна.
«Организация вокруг стадиона и внутри него недостойна финала Лиги чемпионов! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети и болельщики, опасно!» – сказал Марвин Матип.
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