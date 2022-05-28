Брат Матипа: «Организация перед стадионом недостойна финала ЛЧ! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети, – опасно!»

Брат Жоэля Матипа раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов в Париже.

Начало матча между и «Ливерпулем» отложено уже на 36 минут.

Зрители не могут попасть внутри стадиона , перед которым создались огромные очереди.

Марвин Матип, брат защитника , пытался пройти на стадион, но ему вместе с семьей пришлось укрываться в ближайшем ресторане от применяемого слезоточивого газа. При этом отмечается, что жена Марвина беременна.

«Организация вокруг стадиона и внутри него недостойна финала Лиги чемпионов! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети и болельщики, опасно!» – сказал .

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