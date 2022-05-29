У Крооса спросили о преимуществе «Ливерпуля» в финале ЛЧ. Тони ушел с интервью, сказав: «У вас было 90 минут, но вы задаете два дерьмовых вопроса»

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Тони Кроос после победы в Лиге чемпионов был недоволен вопросами журналиста.

Вчера мадридский клуб выиграл у «Ливерпуля» (1:0) в финале турнира, хотя нанес один удар в створ ворот.

Журналист ZDF спросил у полузащитника: «Пошла ли игра так, как вы ожидали? Вас удивило, что «Реал» оказался под таким давлением со стороны «Ливерпуля»?»

Кроос ответил: «У вас было 90 минут, но вы подходите с двумя дерьмовыми вопросами. Это два вопроса с отрицательным значением. Сразу же понятно, что вы немец».

Сказав это, полузащитник «Реала» ушел с интервью.

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