Испанские клубы выиграли Лигу чемпионов/КЕЧ 19 раз – это рекорд. У команд из Англии 14 побед

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Испанский клуб выиграл Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов в 19-й раз. 

«Реал» стал победителем турнира, в финале обыграв «Ливерпуль» – 1:0. Это 14-й титул мадридского клуба.

На счету «Барселоны» 5 побед в Лиге чемпионов. Другие испанские команды ни разу не выигрывали этот турнир.

На втором месте среди стран по победам в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов идет Англия – 14 титулов. 6 раз побеждал «Ливерпуль», трижды – «Манчестер Юнайтед», по два раза – «Челси» и «Ноттингем Форест», один раз – «Астон Вилла».

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