«Полиция применила слезоточивый газ без оснований. То, как обращались с фанатами, – позор». Daily Mail о беспорядках перед финалом ЛЧ

Доминик Кинг рассказал о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов.
Журналист Daily Mail выразил мнение после матча «Реал» – «Ливерпуль» (1:0).
«Давайте скажем предельно четко: болельщики в этой ситуации ни в чем не виноваты, ни один из них.
Французская полиция применила слезоточивый газ без малейшего основания, и я знаю, что говорю, поскольку ощутил это на себе вместе с коллегами. То, как с этими людьми обращались, – это позор», – написал Кинг.
«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?
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