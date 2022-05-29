«Полиция применила слезоточивый газ без оснований. То, как обращались с фанатами, – позор». Daily Mail о беспорядках перед финалом ЛЧ

Доминик Кинг рассказал о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов.

Журналист Daily Mail выразил мнение после матча «Реал» – (1:0).

«Давайте скажем предельно четко: болельщики в этой ситуации ни в чем не виноваты, ни один из них.

Французская полиция применила слезоточивый газ без малейшего основания, и я знаю, что говорю, поскольку ощутил это на себе вместе с коллегами. То, как с этими людьми обращались, – это позор», – написал Кинг.

«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?

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