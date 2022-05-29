Робертсон о 0:1 с «Реалом»: «Прессинг часто выручал «Ливерпуль», но сегодня нас поймали на контратаке»

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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался после финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«В раздевалке тихо, все подавлены. Так случается, когда не побеждаешь в финале.

Наша команда славится своим прессингом. Он так часто выручал нас, но сегодня нас поймали на контратаке. Это футбол.

Очень трудно вернуться в игру в матче с таким опытным соперником. Они знают, как засушить игру и довести дело до победы», – сказал Робертсон.

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса 

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