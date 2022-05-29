«Ливерпуль» не забил ни одного гола во всех 3 финалах этого сезона

«Ливерпуль» уступил «Реалу» (0:1) в финале чемпионов.

Мерсисайдцы не забили ни одного гола ни в одном из трех финалов прошедшего сезона.

В решающем матче за английской лиги сыграл с «Челси» 0:0, победив лишь в серии пенальти (11:10).

В финале Кубка Англии «красные» вновь встречались с «Челси» (0:0) и вновь смогли выиграть лишь после серии 11-метровых (6:5).

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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