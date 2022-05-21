«Работа Клоппа феноменальна, но он не тренер сезона, если не возьмет АПЛ. Кубки выиграны по пенальти». Мерсон о тренере «Ливерпуля»

Пол Мерсон не считает лучшим тренером на данный момент.

«В этом сезоне Юрген Клопп проделал феноменальную работу в «Ливерпуле», но если он не возьмет АПЛ, то, на мой взгляд, не может считаться лучшим тренером сезона.

Давайте не забывать о том, что в Лиге чемпионов «Ливерпуль» попал в группу, которую без труда смог выиграть, а обе кубковых победы завоеваны по пенальти, сами матчи выиграны не были.

В АПЛ очень высокая конкуренция. Если вы думаете, что будет разочарован тем, что выиграл только чемпионат, в то время как у три трофея, то вы ошибаетесь.

Я рад, что «Ливерпуль» борется в АПЛ до последнего тура. Выиграть два кубка, выйти в финал еще одного, преследовать «Сити» до конца – все это чудесно, но в начале сезона есть лишь одна действительно важная цель – победа в АПЛ. 38 матчей дома и на выезде с целью стать лучшим в стране.

Не надо верить всей этой шумихе вокруг . Ее можно выиграть, потерпев больше поражений, чем за весь сезон АПЛ», – сказал бывший форвард «Арсенала».

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