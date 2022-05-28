Юрген Клопп: «Бэйла не любят в Мадриде, а я обожал бы его за один только гол в финале ЛЧ-2018»

Главный тренер высказался о хавбеке .

Валлиец в 2018 году в финале Лиги чемпионов забил мерсисайдцам два гола, в том числе победный – ударом через себя.

«В Мадриде Бэйла не любят! Я бы обожал его уже за один только этот гол, честно говоря, будь я болельщиком «Реала». Не могу в это поверить.

Мы все знаем, что случилось в 2018 году. Конечно, это была трагедия. Кариус – очень хороший парень, и этот вечер не пошел на пользу его карьере», – сказал Клопп BT Sport.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru