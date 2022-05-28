Юрген Клопп: «Бэйла не любят в Мадриде, а я обожал бы его за один только гол в финале ЛЧ-2018»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о хавбеке «Реала» Гарете Бэйле.

Валлиец в 2018 году в финале Лиги чемпионов забил мерсисайдцам два гола, в том числе победный – ударом через себя.

«В Мадриде Бэйла не любят! Я бы обожал его уже за один только этот гол, честно говоря, будь я болельщиком «Реала». Не могу в это поверить.

Мы все знаем, что случилось в 2018 году. Конечно, это была трагедия. Кариус – очень хороший парень, и этот вечер не пошел на пользу его карьере», – сказал Клопп BT Sport.

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