Невилл о наезде Джаки на партнеров по «Арсеналу»: «Он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет, когда хватал безрассудные удаления»

Теги Гари Невилл премьер-лига Англия Арсенал Гранит Джака Футбол

Гари Невилл раскритиковал Гранита Джаку за его реплики об игроках «Арсенала». 

После 0:2 с «Ньюкаслом» хавбек заявил«Арсенал» не заслужил ни ЛЧ, ни ЛЕ, катастрофическая игра. Нужны те, у кого есть яйца, не готов к давлению – сиди дома»

«Кажется, я слышал, что он сказал: «Сиди дома, если у тебя нет яиц». То есть, он наезжает на своих партнеров. 

Я не знаю, на кого именно он напал, надеюсь, не на молодых игроков.

Я вам скажу, что он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет, когда хватал безрассудные удаления. Об этом он не упомянул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные