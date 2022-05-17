Невилл о наезде Джаки на партнеров по «Арсеналу»: «Он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет, когда хватал безрассудные удаления»

раскритиковал за его реплики об игроках «Арсенала».

После 0:2 с «Ньюкаслом» хавбек заявил: не заслужил ни ЛЧ, ни ЛЕ, катастрофическая игра. Нужны те, у кого есть яйца, не готов к давлению – сиди дома»

«Кажется, я слышал, что он сказал: «Сиди дома, если у тебя нет яиц». То есть, он наезжает на своих партнеров.

Я не знаю, на кого именно он напал, надеюсь, не на молодых игроков.

Я вам скажу, что он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет, когда хватал безрассудные удаления. Об этом он не упомянул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам