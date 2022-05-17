Салах, Кейн, Алиссон и 5 игроков «Ман Сити» – в символической сборной сезона АПЛ по версии Невилла. Футболистов «МЮ» нет

Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков этого сезона .

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба – ), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Сон Хын Мин, Харри Кейн (оба – ), («Ливерпуль»).

«Я очень люблю Канселу, я не мог бы любить его больше, но я не могу игнорировать Робертсона. Он лучший крайний защитник в лиге с отрывом в целую милю, потому что он невероятно хорошо играет и в защите, и в атаке.

Импульс, который он дает «Ливерпулю», невероятен. Он делает больше, чем ты замечаешь.

[Уокер] провел невероятный сезон, и когда он не играет, «Сити» его очень не хватает. Показатели «Сити» в обороне так же хороши, как и у «Ливерпуля».

«Правый фланг обороны «Сити» и левый фланг обороны абсолютно великолепны, и именно поэтому я, по сути, разделил оборону. Я думаю, что Кайл Уокер и Диаш – лучшие защитники, играющие в правой части обороны», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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