Салах, Кейн, Алиссон и 5 игроков «Ман Сити» – в символической сборной сезона АПЛ по версии Невилла. Футболистов «МЮ» нет

Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков этого сезона АПЛ.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Сон Хын Мин, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
«Я очень люблю Канселу, я не мог бы любить его больше, но я не могу игнорировать Робертсона. Он лучший крайний защитник в лиге с отрывом в целую милю, потому что он невероятно хорошо играет и в защите, и в атаке.
Импульс, который он дает «Ливерпулю», невероятен. Он делает больше, чем ты замечаешь.
[Уокер] провел невероятный сезон, и когда он не играет, «Сити» его очень не хватает. Показатели «Сити» в обороне так же хороши, как и у «Ливерпуля».
«Правый фланг обороны «Сити» и левый фланг обороны «Ливерпуля» абсолютно великолепны, и именно поэтому я, по сути, разделил оборону. Я думаю, что Кайл Уокер и Диаш – лучшие защитники, играющие в правой части обороны», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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