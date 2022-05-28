«Ливерпуль» попал в пробку по пути на финал ЛЧ. Автобус команды двигался без полицейского сопровождения и приехал на 20 минут позже «Реала»

У возникли сложности с приездом команды на финал Лиги чемпионов.

Автобус с представителями мерсисайдского клуба попал в пробку по пути на «Стад де Франс».

Другие машины, находившиеся на дороге, стали отъезжать на обочину, чтобы высвободить место и позволить автобусу команды проехать вперед.

Отмечается, что автобус «Ливерпуля» двигался на стадион без полицейского сопровождения.

В итоге команда тренера Юргена Клоппа прибыла на «Стад де Франс» через 20 минут после .

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