«Ливерпуль» попал в пробку по пути на финал ЛЧ. Автобус команды двигался без полицейского сопровождения и приехал на 20 минут позже «Реала»

У «Ливерпуля» возникли сложности с приездом команды на финал Лиги чемпионов.
Автобус с представителями мерсисайдского клуба попал в пробку по пути на «Стад де Франс».
Другие машины, находившиеся на дороге, стали отъезжать на обочину, чтобы высвободить место и позволить автобусу команды проехать вперед.
Отмечается, что автобус «Ливерпуля» двигался на стадион без полицейского сопровождения.
В итоге команда тренера Юргена Клоппа прибыла на «Стад де Франс» через 20 минут после «Реала».
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru