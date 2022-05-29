Бензема, выигравший 5-ю ЛЧ с «Реалом»: «Лучший клуб мира дома, в моей стране. Победа в Париже много значит»

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Карим Бензема прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

«Это финал: здесь сложно как ментально, так и физически.

Нам не хватало хорошего темпа, но мы забили гол, который не засчитали, но за счет него у нас получилось войти в игру. А во втором тайме мы сыграли так, чтобы выиграть этот финал.

Победа в Париже много значит. Лучший клуб в мире дома, в моей стране. Это то, что нужно всем мадридистам», – сказал нападающий.

Бензема в пятый раз выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала». Ранее француз побеждал в турнире в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?

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