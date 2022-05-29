прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Мадридский клуб обыграл со счетом 1:0.

«Это финал: здесь сложно как ментально, так и физически.

Нам не хватало хорошего темпа, но мы забили гол, который не засчитали, но за счет него у нас получилось войти в игру. А во втором тайме мы сыграли так, чтобы выиграть этот финал.

Победа в Париже много значит. Лучший клуб в мире дома, в моей стране. Это то, что нужно всем мадридистам», – сказал нападающий.

Бензема в пятый раз выиграл Лигу чемпионов в составе . Ранее француз побеждал в турнире в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?