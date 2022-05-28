Все игроки «Ливерпуля» преклонили колено перед матчем с «Реалом». У мадридцев – лишь Алаба

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Участники финала Лиги чемпионов в разной мере приняли участие в акции против дискриминации.

Перед стартовым свистком все футболисты «Ливерпуля» преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

В составе «Реала» подобным жестом отметился лишь защитник Давид Алаба – остальные игроки не последовали его примеру.

Не стал преклонять колено и главный арбитр Клеман Тюрпен.

Изображения: REUTERS/Gonzalo Fuentes, EastNews/AP Photo/Petr David Josek

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