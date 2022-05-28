«Реал» ни разу не бил в створ за 1-й тайм матча с «Ливерпулем» и уступил по ударам 1:10

«Реалу» удалось нанести лишь один удар за первый тайм финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Команда Карло Анчелотти при этом допустила 10 ударов в сторону собственных ворот.

При этом у «Ливерпуля» из 10 попыток 5 пришлись в створ, а единственный удар «Реала» был заблокирован.

В то же время мадридцы больше контролировали мяч – 52% против 48%. При этом успешных передач у них меньше – 272 против 302.

Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» против «Реала». 0:0 – гол Бензема отменили из-за офсайда. Видеотрансляция и текстовый онлайн