«Реал» не стал слабее с 2018-го. Ушел Роналду, важный игрок, но Бензема в хорошей форме, а Винисиус удивляет». Экс-президент мадридцев Кальдерон о матче с «Ливерпулем»

Бывший президент «Реала» высказался о матче клуба с .

Команды встречаются в финале Лиги чемпионов. Они уже играли в 2018 году – тогда победителями стали мадридцы.

«Я не считаю, что стал слабее после победы в финале 2018 года. Конечно, ушел , это был важный футболист.

Но я думаю, что сейчас в очень хорошей форме, а игра Винисиуса удивляет. И, конечно, есть Родриго», – сказал Кальдерон в эфире BBC.

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