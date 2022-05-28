«Мбаппе потерял площадку для завоевания «Золотого мяча». Йерро об отказе Килиана переходить в «Реал»

считает, что лишился шансов на .

Бывший защитник «Реала» отметил, что это произошло из-за решения форварда не переходит в , а остаться в «ПСЖ».

«Это урок для всех нас. Всем в мире футбола казалось, что срыв трансфера невозможен. Будь я на его месте, я бы не стал ждать до последнего дня. Если решение принимал он, то он сделал бы это раньше.

Он потерял площадку для завоевания «Золотого мяча». Но есть ощущение, что что последнее слово еще не сказано, это еще не конец. Все это сложно понять, кое-что меня не очень устраивает», – сказал Йерро.

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