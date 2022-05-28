Трент – самый молодой игрок в истории ЛЧ, трижды выходивший на финал в старте. Он побил рекорд Мюллера в 23 года и 233 дня

принимает участие в 3-м финале Лиги чемпионов.

Защитник попал в стартовый состав своей команды на матч против (0:0, первый тайм).

Ранее Трент дважды выходил в старте на финальные матчи Лиги чемпионов – против «Реала» в 2018-м (1:3) и против «Тоттенхэма» в 2019-м (2:0).

Трент стал самым молодым игроком в истории турнира, трижды выходившим в стартовом составе в финалах – ему 23 года и 233 дня. Защитник побил рекорд .

С подробной статистикой Трента можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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