Трент – самый молодой игрок в истории ЛЧ, трижды выходивший на финал в старте. Он побил рекорд Мюллера в 23 года и 233 дня

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рекорды Томас Мюллер Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд принимает участие в 3-м финале Лиги чемпионов. 

Защитник «Ливерпуля» попал в стартовый состав своей команды на матч против «Реала» (0:0, первый тайм).

Ранее Трент дважды выходил в старте на финальные матчи Лиги чемпионов – против «Реала» в 2018-м (1:3) и против «Тоттенхэма» в 2019-м (2:0). 

Трент стал самым молодым игроком в истории турнира, трижды выходившим в стартовом составе в финалах – ему 23 года и 233 дня. Защитник побил рекорд Томаса Мюллера.

С подробной статистикой Трента можно ознакомиться здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные