Александр Дюков: «Исходим из того, что Россия примет участие в отборе на Евро-2024. Не рассматриваем горизонт отстранения в 3-5 лет»

надеется, что Россия примет участие в отборе на чемпионат Европы-2024.

– Есть ли сценарий на случай длительного отстранения от международных соревнований?

– Мы не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет.

Отстранение касается только следующего сезона. Мы подали на него апелляцию. Пока исходим из того, что сможем принять участие в отборе на ЧЕ-2024.

– А как же слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что мы вернемся не скоро?

– Это неудачный перевод. Речь шла о ближайшей перспективе. Отстранение по сборным касается только Лиги наций, – сказал президент .

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