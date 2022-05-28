РФС хочет увеличить до 10 млн человек число занимающихся футболом в России к 2030 году, в 2021-м было 3,23 млн

Доля систематически занимающихся футболом людей должна составить 10 млн человек к 2030 году.

«Согласно стратегии развития футбола, к 2030 году доля систематически занимающихся футболом должна составить 10 млн человек.

В 2021 году этот показатель составил 3,23 млн человек. Численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки должна увеличиться с 414 тысяч до 700 тысяч человек.

Также планируется увеличить численность тренеров в системе подготовки, имеющих лицензию РФС и , с 6,4 до 10 тысяч человек», – заявил президент РФС Александр Дюков в ходе конференции союза в Москве.

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