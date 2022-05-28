Мхитарян дал «Интеру» устное согласие на переход. «Рома» пытается сохранить полузащитника

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«Интер» продолжает работать над трансфером хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, римский клуб получил от миланцев уведомление о начале переговоров с армянским футболистом. Мхитарян уже дал «нерадзурри» устное согласие на переход.

При этом «Рома» не оставляет попыток убедить Мхитаряна продлить контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Также «Интер» заинтересован в трансфере воспитанника «Милана» Рауля Беллановы, принадлежащего «Бордо» и проведшего сезон в обороне «Кальяри». Еще один вариант – защитник «Удинезе» Ийенома Удоджи.

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