Мхитарян выиграл 2-й еврокубок в карьере – оба в командах Моуринью

Полузащитник Генрих Мхитарян выиграл второй международный трофей в карьере.

Хавбек вместе с «Ромой» стал победителем Лиги конференций. Он вышел в стартовом составе на финальную игру с (1:0), но был заменен из-за травмы в первом тайме.

Впервые еврокубок игрок сборной Армении завоевал в сезоне-2016/17. Тогда при его участии выиграл Лигу Европы.

Примечательно, что в обоих случаях Мхитарян работал под руководством . Аналогичная ситуация сложилась в карьере защитника – он при Моуринью выиграл в «МЮ» и Лигу конференций в «Роме».

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