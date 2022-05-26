Мхитарян выиграл 2-й еврокубок в карьере – оба в командах Моуринью

Полузащитник Генрих Мхитарян выиграл второй международный трофей в карьере.
Хавбек вместе с «Ромой» стал победителем Лиги конференций. Он вышел в стартовом составе на финальную игру с «Фейеноордом» (1:0), но был заменен из-за травмы в первом тайме.
Впервые еврокубок игрок сборной Армении завоевал в сезоне-2016/17. Тогда «Манчестер Юнайтед» при его участии выиграл Лигу Европы.
Примечательно, что в обоих случаях Мхитарян работал под руководством Жозе Моуринью. Аналогичная ситуация сложилась в карьере защитника Криса Смоллинга – он при Моуринью выиграл Лигу Европы в «МЮ» и Лигу конференций в «Роме».
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