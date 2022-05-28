Фанат «Тоттенхэма» за гомофобные оскорбления в адрес болельщиков «Челси» заплатит 419 фунтов

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Фаната «Тоттенхэма» оштрафовали за гомофобные выкрики в адрес болельщиков «Челси».

53-летний Найджел Каррингтон 23 января 2022 года выкрикнул два гомофобных оскорбления в отношении фанатов соперника во время матча 23-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» (0:2).

В пятницу мужчина в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне признал вину по двум пунктам обвинения в использовании оскорбительных слов.

Его оштрафовали на 300 фунтов, еще 85 фунтов он должен заплатить, возместив расходы на делопроизводство, а также доплатить потерпевшим 34 фунта.

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