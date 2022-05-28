Пресс-атташе «Томи» об отсутствии лицензии: «Губернатор поставил крест на клубе. Все к этому идет»

Пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов высказался о проблемах клуба с лицензированием.

В минувшем сезоне сибиряки заняли в 13-е место.

— Пока ситуация такая, что губернатор [Томской области] поставил крест на . Все к этому идет. Возможно, чуть позже будет решаться судьба по ФНЛ-2. Я так понимаю, там сроки предоставления письма [гарантийного о финансировании на сезон] дольше и сумма меньше.

С 7 мая мы писали в томскую администрацию и просили встречу по будущему клуба. Но пока не вышло. На встречу с губернатором не удается попасть, на письма нам не отвечают. Хотя идет середина рабочего дня, последнего рабочего перед апелляций.

До этого нам уже было отказано в лицензировании, потому что не было гарантийного письма. 30 мая — следующий срок подачи документов.

— В Томской области ведь новый губернатор с мая?

— Да, до 10 мая у нас был губернатор Сергей Жвачкин, он также являлся президентом клуба. Но 10 мая несколько руководителей регионов подали в отставку, в том числе и Жвачкин. Был назначен Владимир Мазур. Сергей Анатольевич остается президентом «Томи», он не ушел пока с поста, но понятно, что это дело времени.

Пролонгировать договоры о спонсорстве должен новый губернатор. Пока ничего нет. Все остальные пункты лицензирования у нас соблюдены, нет одной бумажки, но важной.

— Один из вариантов — ФНЛ-2?

— Это я просто предполагаю. Мы 25 лет во Второй лиге не играли, девять лет были в РПЛ. Но пока вот так. Думаю, затраты не сильно упадут, в ФНЛ-2 надо много ездить по Поволжью — это нам придется через Москву летать, наверное. Так что сильной выгоды не будет.

А может, клуб вообще потеряет профессиональный статус и будет распущен. Пока это только мои опасения. Не хочется даже об этом думать. Да и в ФНЛ-2 в любом случае будут сокращения, — сказал Симонов.

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