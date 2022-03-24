просит снизить налоги на профессиональный футбол.

Президент организации рассказал о мерах поддержки российского футбола.

«Мы направили соответствующее обращение [в правительство]. Пакет мер объемный, порядка 10 мер. Задача, которую ставим перед собой — договориться, чтобы снизить налоговое бремя на профессиональный футбол. Оно составляет порядка 20% на клубы.

Не сравниваю футбол с нефтянкой, но есть сферы деятельности, где налоговая нагрузка меньше. Профессиональные клубы важны — это более 10 тысяч рабочих мест. Плюс дополнительные рабочие места компаний, которые сотрудничают с клубами. Мы видим вновь растущий интерес к российскому футболу и надо сохранить его дальше.

Мы находимся в диалоге с правительством и Минфином. Это касается не только футбола, но и всей спортивной отрасли. В части футбола нас интересуют клубы, лиги, РФС и региональные федерации, которые серьезно пострадали.

Мы выделили 10 мер, их направили в правительство и Минфин, попросили снизить налоговое бремя, в том числе разрешить иностранным сотрудникам переводить свои заработки на свои зарубежные счета. Пока диалог идет позитивный», — сказал Дюков.