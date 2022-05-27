Серхио Агуэро: «Месси очень хорошо провел этот сезон, следующий будет еще лучше. «ПСЖ» с комфортом выиграл Лигу 1»

Серхио Агуэро считает, что в следующем сезоне Лео Месси выступит за «ПСЖ» лучше.
«Это был его первый год, нужно было адаптироваться к новой лиге, но, несмотря на это, он очень хорошо провел этот сезон.
Если оставить Лигу чемпионов в стороне, то «ПСЖ» с комфортом выиграл чемпионат. В «ПСЖ» полно игроков топ-уровня, а Лео – это победитель. Уверен, его второй сезон будет еще лучше», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.
Статистику 34-летнего форварда, забившего 6 голов и отдавшего 14 передач в 26 матчах Лиги 1 в этом сезоне, можно изучить здесь.
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru