Серхио Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси. Они матчи спиной смотрят? Лео хорошо играет»

поддержал на фоне критики от французских СМИ.

«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.

Они матчи спиной смотрят? Лео всегда играет на пять уровней выше остальных», – заявил экс-игрок «Барселоны» в эфире Radio 10.

Ранее Агуэро уже высказывался на тему отношения к форварду «ПСЖ» в СМИ.

Месси получил 4,5 из 10 от Le Parisien за игру с «Нантом» – в «ПСЖ» оценка выше только у Маркиньоса

Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». У Месси 4 балла, у Мбаппе – 3, у Неймара – 5