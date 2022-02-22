Агуэро о Месси: «За последние 15 лет не видел в Европе никого, кто был бы хоть примерно так же хорош»

Экс-форвард Серхио Агуэро отметил высокий уровень игры нападающего .

«Поражает, насколько легко ему даются действия, с которыми у других чуть больше проблем. За последние 15 лет я не видел в Европе никого, кто был бы хоть примерно так же хорош, как он.

В молодежных командах мы знали, что Лео, если захочет, может забить 5 голов за 2 минуты. Он просто начинал резко менять траекторию движения и забивать. Когда он был полностью сосредоточен, матч против него невозможно было выиграть. Я мог пытаться его опекать, мешать ему, но как только он начинал маневрировать, я быстро терял его. Он на голову выше других футболистов», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.

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