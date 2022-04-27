Гендиректор «Шахтера» о Ракицком: «Он сказал: «Больше не буду играть за «Зенит». Сильная позиция. Нейтралитет невозможен, нужно выбрать чью-то сторону»

Гендиректор похвалил Ярослава Ракицкого, который расторг контракт с «Зенитом».

« , который играл в «Зените», сказал: «Я не буду больше играть за «Зенит».

Он присоединился к нам и участвует в благотворительных матчах. Это сильная позиция, и я ему очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-то сторону», – передает слова «Укринформ».

Ракицкий играл за с 2019 года. В начале марта этого года российский клуб сообщил, что футболист расторг контракт «из-за тяжелой семейной ситуации».