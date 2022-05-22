Ротенберг о клубах из Донбасса в России: «Их можно позвать. Спорт всегда объединял всех»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался за включение клубов из ДНР в российские турниры.

«Конечно, надо принимать команды из Донбасса. Если они будут играть, то их можно позвать. Надо посмотреть на регламент. Надо смотреть вперед, как будут развиваться события дальше, как УЕФА будет воспринимать нас дальше.

Спорт должен быть вне политики. Никто не должен смотреть на то, что происходит в политике. Спорт всегда объединял всех», — сказал Ротенберг.

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