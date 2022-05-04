«Шахтер» сыграет на групповом этапе ЛЧ-2022/23 благодаря вылету «Вильярреала» из 1/2 финала

«Шахтер» получил право принять участие в групповом этапе следующего розыгрыша чемпионов.

Это случилось благодаря выходу «Ливерпуля» в финал текущего турнира, где также сыграют «Манчестер Сити» или «Реал», которые наряду с мерсисайдцами уже гарантировали себе участие на групповом этапе ЛЧ-2022/23 через свои национальные чемпионаты.

мог помешать получить прямую путевку в группу, если бы выиграл нынешний турнир, но испанцы уступили «Ливерпулю».

Согласно регламенту, если победитель ЛЧ квалифицируется в следующий турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – прямую путевку получает чемпион 12-й ассоциации, которой благодаря отстранению российских клубов стала .

По решению УПЛ, чемпионом страны в досрочно завершенном сезоне-2021/22 признан «Шахтер». Участие донецкого клуба в групповом этапе следующей ЛЧ в течение нескольких недель должен утвердить УЕФА.

Ранее сообщалось, что после отстранения российских клубов вместо «Зенита» напрямую в групповой этап ЛЧ выйдет чемпион Шотландии, представитель 11-й ассоциации.