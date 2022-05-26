Каррагер считает, что «Ливерпуль» выиграет ЛЧ: «Ман Сити» должен был выносить «Реал» 6:2. У «Мадрида» больше поражений в ЛЧ, чем у «Ливерпуля» за весь сезон»

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Джейми Каррагер уверен, что «Ливерпуль» обыграет «Реал» в финале Лиге чемпионов.

«Я наблюдал за «Реалом» в этом сезоне, и они проиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Ливерпуль» за весь сезон во всех турнирах. «Мадрид» – очень хорошая команда, но они не так хороши, как «Ман Сити», и я не думаю, что они на уровне «Челси», хоть они и обыграли оба клуба.

На всю эту тему с духом, камбэками можно посмотреть с двух сторон. Им очень везло в этих матчах. Если вы настолько хороши, то ты не оказываешься все время в том положении, когда нужно выигрывать на последней минуте.

«Ман Сити» должен был их выносить, дома они должны были побеждать со счетом 6:2.

Конечно, «Реал» может выиграть финал – это один матч. Я просто думаю, что если бы «Сити» или «Ливерпуль» играли с «Реалом» в одном матче, имея весь состав и играя на максимуме, они бы выиграли, уверен», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».

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