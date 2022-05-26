Бенитес о финале ЛЧ: «Ливерпуль» – фаворит с небольшим перевесом, у него мало слабых мест. Но «Реал» в финале – это «Реал»

считает «Ливерпуль» фаворитом финала чемпионов с «Реалом».

– Смотрят статистику, я вижу, что – фаворит с небольшим перевесом. Но есть особенность – они будут играть с «Реалом», привыкшим выступать в финале.

«Ливерпуль» в последние годы увеличил процент владения мячом, потому что у них отличные игроки, команда чаще контролирует ход матчей. же теперь больше контратакует с Винисиусом или Родриго.

Клопп отлично справляется со своей задачей, и «Ливерпуль» стал значительно лучше. У «Ливерпуля» мало слабых мест. Но у «Реала» есть преимущество в том, что Винисиус открываться за спину на фланге. Уверен, об этом знают и Клопп, и Анчелотти.

– Кого хотите видеть победителем?

– Я привязан к обоим клубам. Пусть выиграет тот, кто сыграет лучше. Но повторюсь – если говорить о цифрах, то я вижу, что «Ливерпуль» немного впереди.

Но «Реал» в финале – это «Реал». Плюс они больше отдыхали, в этом их преимущество, – сказал бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам