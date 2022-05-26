Певица МакSим рассказал об ожиданиях от выступления на финале Кубка России.

– Для меня выступление на Кубке России – значимое событие, испытываю яркие эмоции перед ним. Это, безусловно, очень важно.

– В один момент «Знаешь ли ты» стала настоящим футбольным гимном. Как вы к этому относитесь?

– Очень положительно. Для меня это стало большим удивлением и восторгом. Хочу выразить благодарность футбольным фанатам за то, что так высоко оценили мою песню.

– Сами следите за футболом? Болеете за кого-нибудь?

– Я часто хожу на футбольные матчи с моими музыкантами, некоторые из них болеют за «Спартак».

– Хотели бы передать что-то болельщикам перед предстоящей встречей?

– Надеюсь, 29 мая мы всем стадионом громко споем! – сказала МакSим.

МакSим выступит в «Лужниках» после окончания финала БЕТСИТИ Кубка России. 29 мая в нем сыграют и .

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