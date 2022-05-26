Златан Ибрагимович: «Я играл без крестообразной связки 6 месяцев. Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Сегодня у меня есть новая связка и еще один трофей»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович рассказал о трудностях, связанных с травмой связки колена. 

«Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Опухшее колено в течение шести месяцев. За последние шесть месяцев я смог тренироваться с командой всего 10 раз.

За шесть месяцев я сделал более 20 инъекций. Опорожнял колено раз в неделю в течение шести месяцев. Обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Почти не спал в течение шести месяцев из-за боли.

Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. У меня на уме была только одна цель – сделать своих партнеров по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание.

Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей», – написал нападающий «Милана».

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