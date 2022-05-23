Златан – игрокам «Милана»: «Празднуйте как чемпионы. Нам принадлежит не Милан – нам принадлежит Италия!»

Форвард «Милана» обратился к команде после победы в Серии А.

«Ребята, спокойно, я не собираюсь прощаться. Изначально мало кто верил в нас, но когда мы поняли, что должны уметь жертвовать, терпеть, верить, работать, то стали настоящей командой.

А когда у вас настоящая команда, вы можете добиться того, чего добились мы. Мы теперь чемпионы Италии.

Было непросто, но мы были по-настоящему едины и стали сильнее благодаря своим принципам. Я очень горжусь всеми из вас.

А теперь я прошу об одолжении: празднуйте как чемпионы. Потому что нам принадлежит не Милан. Нам принадлежит Италия!» – воскликнул Ибрагимович, переворачивая стол в раздевалке.

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