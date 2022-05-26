Оуэн Харгривз: «Моуринью – серийный победитель, он лучше всего работает под давлением. У него было несколько трудных периодов, но он не сдался»

высказался об успехе в конференций.

под руководством португальского специалиста выиграла турнир, в финале обыграв «Фейеноорд» (1:0).

«Моуринью лучше всего работает под давлением. Этот человек – серийный победитель, это факт. Надо отдать ему должное: у него было несколько трудных периодов, но он не сдался.

Это будет многое значить для него. Он будет гордиться своими игроками, своим тренерским штабом и выигранным трофеем с «Ромой». Это огромное достижение», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

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