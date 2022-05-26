Оуэн Харгривз: «Моуринью – серийный победитель, он лучше всего работает под давлением. У него было несколько трудных периодов, но он не сдался»

Теги Оуэн Харгривз Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Конференций УЕФА Футбол

Оуэн Харгривз высказался об успехе Жозе Моуринью в Лиге конференций. 

«Рома» под руководством португальского специалиста выиграла турнир, в финале обыграв «Фейеноорд» (1:0). 

«Моуринью лучше всего работает под давлением. Этот человек – серийный победитель, это факт. Надо отдать ему должное: у него было несколько трудных периодов, но он не сдался.

Это будет многое значить для него. Он будет гордиться своими игроками, своим тренерским штабом и выигранным трофеем с «Ромой». Это огромное достижение», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные