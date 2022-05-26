«Интер» поздравил Моуринью и «Рому» с трофеем ЛК: «Победа в Европе – всегда особенная»

Теги Интер Рома Жозе Моуринью Порту серия А Италия Сержиу Оливейра Лига Конференций УЕФА Футбол

«Интер» поприветствовал «Рому» и ее главного тренера Жозе Моуринью с победой в Лиге конференции.

«Поздравляем «Рому» и Жозе Моуринью с выигрышем Лиги конференций. Победа в Европе – всегда особенная», – говорится в сообщении миланского клуба.

В 2010 году «Интер» под руководством Моуринью выиграл Лигу чемпионов.

Также в адрес португальца высказался «Порту», с которым Моуринью впервые выиграл ЛЧ.

«Поздравляем Жозе Моуринью и Сержиу Оливейру с победой в Лиге конференций», – говорится в сообщении «драконов».

«Рома» арендовала хавбека Оливейру у «Порту» в январе.

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