Кристиан Киву: «Когда Моуринью выходит в финал еврокубка, он забирает трофей. Обычные игроки при нем становятся хорошими, а хорошие – феноменальными»

высказался о победе «Ромы» в конференций.

Команда Жозе Моуринью в финале обыграла «Фейеноорд» (1:0).

«История гласит: когда он выходит в финал еврокубка, он забирает трофей домой. Учитывая то, что мы знаем о нем, после гола Дзаньоло он уже знал, чем закончится матч.

Что такое «Рома» Моуринью? Его характер, его стремление к победе, его соревновательная злость. Осознание того, что ты сильный, но также и того, что у тебя есть пределы. Все это ему удалось передать всего за один год. Обычные игроки [при нем] становятся хорошими, а хорошие – феноменальными.

Была ли эта победа выстрадана? Особенно в первые 20 минут второго тайма. Но «Рома» сохраняла компактность и организованность в обороне, которые были ее сильной стороной на протяжении всей Лиги конференций.

Кто-то скажет, что могла бы сыграть лучше, но у этой команды не так много феноменальных игроков. Но Жозе привил ей культуру победы: ту же самую, которую он привнес в наш «Интер», который, однако, был немного сильнее этой «Ромы», – сказал бывший защитник «Интера» La Gazzetta dello Sport.