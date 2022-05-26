Тренер «Фейеноорда» Слот: «В финале против итальянцев сложно создавать моменты, тем более против команды Моуринью. Не горжусь нашей игрой»

Главный тренер высказался после финала .

Его команда уступила «Роме» (0:1) в результате гола хавбека Николо Дзаньоло в первом тайме.

«Игра была очень напряженной. Поначалу у нас все получалось хорошо, в отличие от «Ромы». Но нам не удавалось создавать моменты, и это не радовало. Иногда игроки принимали не лучшие решения по поводу того, как распорядиться мячом. Благодаря голу получила большое преимущество, для нас все усложнилось.

Проигрывать в финале не очень-то приятно, но мы встречались с командой, которую тренирует . В прошлом нам удавалось отыгрываться и одерживать волевые победы, однако в финале против итальянской команды моменты создавать очень сложно, тем более когда ваш соперник – Жозе Моуринью.

Я не горжусь нашим выступлением, присутствует сильное разочарование. Мы хотели привезти трофей в Роттердам, но потерпели неудачу», – сказал Слот.

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