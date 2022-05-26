Шомуродов выиграл первый трофей в карьере – Лигу конференций с «Ромой» Моуринью

Нападающий Эльдор Шомуродов выиграл первый трофей в карьере – Лигу конференций.

«Рома», за которую игрок из Узбекистана выступает, обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале турнира. Сам узбек появился на поле на 89-й минуте и результативными действиями не отметился.

Шомуродов ранее выступал за «Машал», «Бунедкор», «Ростов» и «Дженоа», но только в первом сезоне в «Роме» сумел завоевать трофей.

Со статистикой выступлений 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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