Тил и Хендрикс вышли в финал Лиги конференций с «Фейеноордом». Они арендованы у «Спартака»

Два футболиста, принадлежащих , выступят в финале еврокубкового турнира.

Полузащитники Гус Тил и вместе с добрались до решающей игры Лиги конференций, в полуфинале одолев «Марсель» (3:2, 0:0).

Оба футболиста арендованы у московского клуба до конца сезона.

Финал Лиги конференций пройдет 25 мая. Роттердамцы встретятся в нем с «Ромой».

Со статистикой Тила можно ознакомиться здесь, Хендрикса – тут.

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