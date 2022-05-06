Тил и Хендрикс вышли в финал Лиги конференций с «Фейеноордом». Они арендованы у «Спартака»

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Два футболиста, принадлежащих «Спартаку», выступят в финале еврокубкового турнира.

Полузащитники Гус Тил и Йоррит Хендрикс вместе с «Фейеноордом» добрались до решающей игры Лиги конференций, в полуфинале одолев «Марсель» (3:2, 0:0).

Оба футболиста арендованы у московского клуба до конца сезона.

Финал Лиги конференций пройдет 25 мая. Роттердамцы встретятся в нем с «Ромой».

Со статистикой Тила можно ознакомиться здесь, Хендрикса – тут.

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