Тил и Хендрикс вышли в финал Лиги конференций с «Фейеноордом». Они арендованы у «Спартака»

Два футболиста, принадлежащих «Спартаку», выступят в финале еврокубкового турнира.
Полузащитники Гус Тил и Йоррит Хендрикс вместе с «Фейеноордом» добрались до решающей игры Лиги конференций, в полуфинале одолев «Марсель» (3:2, 0:0).
Оба футболиста арендованы у московского клуба до конца сезона.
Финал Лиги конференций пройдет 25 мая. Роттердамцы встретятся в нем с «Ромой».
Со статистикой Тила можно ознакомиться здесь, Хендрикса – тут.
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