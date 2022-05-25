Юран о 0:1 со СКА: «Задачей было увезти отсюда всех парней живыми. Готовимся к игре на великолепном поле в Москве»

высказался о поражении «Химок» от СКА (0:1) в первом стыковом матче.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече.

Все нормально. Готовимся к игре в Москве, на своем стадионе и на великолепном поле.

Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч.

Моей главной задачей было увезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы – это самое главное», – сказал тренер «Химок».

Юран об игре в Хабаровске: «Комиссия заявляла, что на этом поле даже в первой лиге команда не будет допущена – ужасное состояние. Это неадекватно»

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