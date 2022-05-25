Агент Оздоева: «Магомед мог бы остаться в «Зените» при совместном желании, но решил перезагрузить карьеру. Ситуация была 50 на 50»

Агент Магомеда Оздоева высказался об уходе его клиента из .

– Вчера Магомед говорил мне, что разговаривал с Медведевым (гендиректором «Зенита». – прим.). Это была дружеская беседа. Расстались друзьями. «Зенит» – весомая часть карьеры Оздоева. И он помог «Зениту», и «Зенит» – ему.

При совместном желании Магомед мог бы остаться, но решил перезагрузить свою карьеру и принял такое решение. У Магомеда была ситуация 50 на 50: остаться или нет. У «Зенита» было желание его оставить. Я допускаю, что Магомед хочет новый виток карьеры. Это красивый уход. Без всяких обид и недоговорок.

– Что сейчас в приоритете для Магомеда: или, может, отъезд в Европу?

– Не думаю, что будет Европа, учитывая нынешние события. Хочется соблюсти какой-то баланс. Мы россияне, он игрок сборной России. Надо подумать и все взвесить.

– Прошлым летом говорили об интересе «Динамо» к Оздоеву.

– Тогда было предложение «Динамо». Об этом знал «Зенит». Это было сразу после чемпионата Европы. Учитывая, что у Магомеда еще был год контракта, его не отпустили за ту сумму, которую предлагало «Динамо», – сказал Анзор Гаргаев.