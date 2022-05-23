Бородюк о Дзюбе в «Торпедо»: «Это вполне реально. Он может наладить атмосферу в команде»

оценил шансы «Торпедо» подписать .

– Можете ли представить Дзюбу в ?

– А почему нет? Думаю, это вполне реально. Все зависит от него. Он системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания.

– Нашли бы ему место в основном составе в 34 года?

– Нужно посмотреть, как он двигается. Соглашусь с Геннадием Орловым, что в футболе огромное значение имеет скорость. Это всегда было, есть и будет.

Но тестировать его не нужно, он уже всем все доказал в российском футболе. Важно еще, как он вольется в команду. Есть нюансы, потому что в «Торпедо» сложившийся коллектив. Нужна химия, – сказал главный тренер московской команды.

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