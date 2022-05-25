Мирзов может покинуть «Химки»: «Юран не видит его в основном составе»

Хавбек Резиуан Мирзов может уйти из «Химок» летом.

«Юран (главный тренер «Химок» – прим. Sports.ru) не видит Мирзова в основном составе, игроку, безусловно, это не нравится. Итоговое решение — расставаться с ним или нет — будет принято после стыковых матчей.

На данный момент клуб склоняется к тому, чтобы расстаться с ним. Мирзов не полетел в Хабаровск», — рассказал «РБ Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня подмосковный клуб проведет против хабаровского СКА первый стыковой матч за право участия в РПЛ-2022/23.

16 мая Мирзов подписал полноценный контракт с «Химками» на год. По данным источника, продление соглашения произошло автоматически, о чем было прописано в арендном договоре между подмосковным клубом и «Спартаком».

Статистика Мирзова – здесь.

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