Президент «ПСЖ»: «У меня не очень хорошие отношения с Пересом. Мбаппе – наш игрок, мне не нужно ни с кем разговаривать»

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Нассер Аль-Хелайфи высказался о непростых взаимоотношениях с Флорентино Пересом.

«ПСЖ» несколько дней назад подписал новый контракт до 2025 года с нападающим Килианом Мбаппе, на которого долгое время претендовал «Реал», президентом которого является Перес.

«Я уважаю всех, но у меня с ним не очень хорошие отношения. После Суперлиги…

Я уважаю «Реал» – это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Взаимное уважение имеет значение.

Но я никогда не разговаривал с Флорентино, потому что Килиан – наш игрок. И мне не нужно ни с кем разговаривать», – сказал президент «ПСЖ» в интервью TNT Sports Brasil.

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