Лапорта о трансферах «Барсы»: «Правила ФФП в Ла Лиге слишком жесткие по сравнению с другими чемпионатами»

Президент «Барселоны» рассказал о сложностях комплектования команды.

«Что касается трансферов, то мы делаем что можем, но есть трудности. Лига не оказывает нам поддержку. Правила финансового фэйр-плей в Примере слишком жесткие по сравнению с другими чемпионатами. И это препятствие мы вынуждены преодолевать.

Мы привыкли к этому. Имеем то, что имеем, и есть только один рецепт: работать и работать, причем работать хорошо. Мы должны постараться создать более конкурентоспособную команду», – сказал Лапорта.

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