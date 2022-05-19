«Реал» позабавили слова Лапорты о 50 млн евро для Мбаппе. Клуб не понимает, почему президента «Барсы» так волнует «Мадрид»

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«Реал» позабавили недавние слова президента «Барселоны» о Килиане Мбаппе.

Ранее Жоан Лапорта, отвечая на вопрос о нападающем «ПСЖ», заявил: «Барса» никогда бы не подписала игрока, просящего зарплату 50 млн евро».

Как пишет Marca, в мадридском клубе посмеялись над этими словами. «Реал» не понимает, почему президента «Барсы» так волнуют все события, связанные с «Мадридом».

Мать Килиана заявила, что «Барселона» никогда не участвовала в борьбе за форварда.

Также отмечается, что «Реал» не планирует объявлять о трансфере Мбаппе до финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 28 мая.

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